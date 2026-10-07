Già 27 partite saltate dagli infortunati. E il numero è destinato a crescere

Qualche buona notizia è arrivata con i rientri in gruppo di Meret, Spinazzola e Giovane.

L'emergenza infortuni condiziona inevitabilmente le scelte di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Frosinone. I recuperi delle ultime ore hanno permesso al tecnico di ritrovare qualche alternativa, ma soprattutto a centrocampo e sulle corsie esterne le possibilità restano estremamente limitate. Come si legge in un pezzo de Il Corriere dello Sport, sono "in totale 27 le partite complessive saltate dagli assenti", un dato peraltro destinato ad aumentare. Una situazione che lascia ad Allegri "pochi margini di scelta" per affrontare la squadra allenata da Alvini.

Napoli-Frosinone, scelte quasi obbligate per Allegri: pochi uomini a centrocampo e sulle fasce

Qualche buona notizia è arrivata con i rientri in gruppo di Meret, Spinazzola e Giovane. Fino a lunedì, infatti, i giocatori a disposizione erano appena sedici. Adesso la rosa si è leggermente allargata, ma resta uno squilibrio evidente tra i vari reparti: "c'è abbondanza - si fa per dire - dietro e avanti, ma al centro e sulle fasce le opzioni sono poche".

Proprio per questo motivo sembrano esserci pochissimi dubbi sull'undici che scenderà in campo al Maradona. Il quotidiano sottolinea infatti che "non esiste alcun tipo di ballottaggio" e che "la formazione sembra già cosa fatta", considerando anche i cinque cambi a disposizione durante la partita.