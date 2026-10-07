Nessun caso De Bruyne: la verità sull'allenamento saltato

Facendo i conti, Kevin ha saltato solo la seduta di lunedì perché poi è rientrato alla base. Allegri aveva dato a tutti il week end libero.

Nell'ambiente napoletano continua a far discutere la scelta di Kevin De Bruyne di restare con la propria nazionale nonostante la squalifica. Sulla vicenda interviene Salvatore Caiazza che, sulle pagine dell'edizione odierna de Il Roma, difende il centrocampista belga dalle critiche e sottolinea il suo attaccamento al gruppo:

"Proprio non si riesce a stare sereni per il bene di tutti. Il Napoli è atteso da un ciclo di nove partite in ventinove giorni metteranno alla prova gli azzurri, e i campioni dovranno fare la differenza. Uno di questi è Kevin De Bruyne, in Nations ammonito e squalificato.

KDB ha pensato opportuno di stare al fianco dei suoi compagni invece di tornare a Castel Volturno. Una scelta che non è stata gradita da qualcuno. Facendo i conti, Kevin ha saltato solo la seduta di lunedì perché poi è rientrato alla base. Allegri aveva dato a tutti il week end libero.

Dove sta il problema non si capisce. Invece di apprezzare lo spirito di un calciatore che potrebbe tranquillamente stare su una spiaggia a godersi relax e soldi, si va a guardare il capello. C'è voglia di criticarlo a prescindere".