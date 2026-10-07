Napoli-Frosinone, emergenza infortuni per Allegri: solo 19 giocatori disponibili

Il Napoli si prepara alla sfida di sabato contro il Frosinone con una rosa condizionata dai numerosi problemi fisici. Massimiliano Allegri deve fare i conti con una lunga serie di indisponibili e, al momento, può contare con certezza soltanto su diciannove calciatori. Come sottolinea Il Corriere dello Sport in un pezzo pubblicato oggi, "Ottobre è appena iniziato ma è già emergenza per il Napoli". L'ultimo problema riguarda Vergara, costretto a fermarsi lunedì contro la Turchia proprio in occasione della sua prima partita da titolare con la Nazionale.

Napoli, è già emergenza: Allegri fa la conta degli uomini disponibili

Il dato complessivo fotografa le difficoltà vissute dagli azzurri in questo avvio di stagione: "sono già undici i giocatori che si sono fermati da inizio anno". Situazioni differenti tra loro, con alcuni calciatori che non sono praticamente mai riusciti a essere a disposizione e altri costretti a fermarsi durante il percorso. Il quotidiano ricorda infatti che "qualcuno non c'è mai stato, Marianucci e Buongiorno, altri sono stati costretti ad arrendersi subito, Giovane e McTominay". A questi si aggiungono i giocatori che hanno accusato problemi fisici nel corso delle prime settimane e sono rimasti fuori per alcune partite. Allegri dovrà dunque gestire con attenzione le risorse a disposizione in vista del Frosinone, prima tappa di un periodo particolarmente intenso per il Napoli.