Lucca-Hojlund, possibile staffetta: Allegri teme il calendario fitto

Massimiliano Allegri starebbe valutando una possibile staffetta tra Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund

Massimiliano Allegri starebbe valutando una possibile staffetta tra Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund per distribuire le energie del reparto offensivo. Il calendario, infatti, non concede tregua: dopo la sfida contro il Frosinone, il Napoli sarà impegnato martedì in Spagna contro il Villarreal, in un appuntamento importante per il cammino europeo degli azzurri.

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Il tour de force prevede nove partite nell'arco di circa un mese e il tecnico avrà quindi bisogno del contributo di tutti i suoi attaccanti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Hojlund dovrà essere gestito con particolare attenzione dopo gli impegni con la Danimarca e il minutaggio accumulato in nazionale.

Il danese torna comunque a Napoli con grande fiducia: l'ex Manchester United ha realizzato tre gol nelle ultime quattro partite con la propria nazionale. Una situazione che potrebbe concedere maggiore spazio a Lucca, chiamato a sfruttare questo periodo per ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni di Allegri.

Tra gli uomini sui quali il tecnico sembra intenzionato a puntare contro il Frosinone c'è anche Matteo Politano, già a segno in questo avvio di stagione.