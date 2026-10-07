Col Frosinone occasione per Badiashile? Le valutazioni di Allegri

Le opzioni a disposizione di Allegri non sono molte e per Benoit Badiashile potrebbe arrivare subito l'occasione del debutto da titolae

Massimiliano Allegri prepara la ripresa del campionato consapevole che il Napoli sarà atteso da un calendario particolarmente intenso. Tante partite ravvicinate e la necessità di coinvolgere tutta la rosa, compreso Benoit Badiashile, arrivato negli ultimi giorni di mercato. Le opzioni a disposizione di Allegri non sono molte e per Benoit Badiashile potrebbe arrivare subito l'occasione del debutto da titolare in maglia azzurra. Il difensore, arrivato in prestito dal Chelsea, ha disputato finora soltanto uno spezzone di gara contro l'Inter a San Siro.

Badiashile spera nell'esordio da titolare in Napoli-Frosinone

Con diversi calciatori di ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali, il tecnico potrebbe decidere di effettuare qualche rotazione nella sfida contro il Frosinone. Come riportato da Repubblica, tra le soluzioni prese in considerazione c'è proprio l'impiego di Badiashile, che potrebbe così trovare spazio e iniziare a inserirsi concretamente nelle rotazioni difensive del Napoli.