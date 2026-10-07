Infortunio Vergara, brutte notizie: recupero impossibile per la Roma

Il centrocampista del Napoli ha riportato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro

Antonio Vergara è costretto a fermarsi. Il centrocampista del Napoli ha riportato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro e dovrà restare ai box per almeno tre settimane. Il talento di Frattaminore salterà sicuramente le sfide contro Frosinone, Villarreal, Venezia e Bodo/Glimt. Come riferisce Il Mattino, l'obiettivo potrebbe diventare il rientro per il turno infrasettimanale contro il Monza del 28 ottobre, mentre appare più complicato pensare a un recupero per la gara contro la Roma del 24 ottobre.

Napoli, tegola Vergara: almeno tre settimane di stop. Ecco quando può rientrare

Per Massimiliano Allegri si tratta di un'assenza pesante, soprattutto per il momento in cui è arrivato l'infortunio. Vergara aveva brillato con la maglia dell'Italia e rappresentava una delle possibili soluzioni per aggiungere energia e qualità al Napoli alla ripresa dopo la lunga sosta.