Allegri preoccupato, stravolge il Napoli? Cosa ha visto a Firenze che non gli è piaciuto

Allegri prepara importanti cambiamenti dopo Firenze: contro il Frosinone nuova formazione e possibile svolta tattica per il Napoli.

La prestazione di Firenze ha lasciato il segno in Massimiliano Allegri. Secondo quanto racconta oggi Il Mattino, il tecnico del Napoli è rimasto particolarmente preoccupato dall’atteggiamento mostrato dalla squadra nel secondo tempo contro la Fiorentina, quando sono riemerse insicurezze e difficoltà che lo hanno spinto ad alzare la voce. La lunga sosta servirà quindi anche per correggere ciò che non ha funzionato: dopo tre giorni di riposo, gli azzurri rimasti a Castel Volturno riprenderanno gli allenamenti martedì.

Napoli-Frosinone, Allegri pronto a cambiare: “Meglio essere pronti alla mezza rivoluzione”

Alla ripresa del campionato le novità potrebbero essere evidenti. Contro il Frosinone cambierà sicuramente qualcosa nella formazione e Allegri starebbe valutando anche un sistema di gioco differente. Il tecnico non sarebbe infatti intenzionato a proseguire sulla strada percorsa nelle prime giornate, soprattutto dopo un avvio caratterizzato da troppi passaggi a vuoto. Il Mattino anticipa così le intenzioni dell’allenatore: “Meglio essere pronti alla mezza rivoluzione che ha in mente”. La sosta diventa dunque il momento scelto da Allegri per provare a dare una nuova identità al Napoli.