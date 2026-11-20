Retroscena Milinkovic-Savic: Allegri aveva già preso una decisione prima del ko di Meret

L'infortunio di Alex Meret mette fine all'alternanza tra i pali del Napoli: Milinkovic-Savic avrà la possibilità di giocare con continuità.

Non ci saranno più ballottaggi tra i pali del Napoli nelle prossime settimane. Il lungo stop di Alex Meret spalanca le porte della titolarità a Vanja Milinkovic-Savic, che avrà la possibilità di giocare con continuità senza doversi più alternare con il collega. Il serbo difenderà la porta azzurra a cominciare dalla sfida di domani sera contro il Torino, squadra che ha rappresentato una tappa fondamentale della sua carriera.

Napoli, Milinkovic-Savic era già favorito per il Torino

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, il portiere serbo era già in vantaggio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri per la sfida contro la sua ex squadra, a prescindere dall'infortunio di Meret. A fargli da secondo nelle prossime settimane sarà Nikita Contini. Per Milinkovic-Savic non sarà comunque una situazione del tutto inedita: già nel suo primo anno e mezzo all'ombra del Vesuvio ha avuto modo di collezionare diverse presenze consecutive, complici i numerosi infortuni del collega friulano.