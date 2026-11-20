Nuovo centro sportivo Napoli, trasferimento a Qualiano già ad agosto! Le cifre dell'investimento
TuttoNapoli.net
Il Napoli potrebbe trasferirsi nel nuovo centro sportivo di Qualiano già ad agosto: investimento complessivo stimato in 20 milioni di euro.
Prende sempre più forma il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano. Dopo l'annuncio di Aurelio De Laurentiis, l'attenzione si sposta sulle tempistiche di realizzazione della struttura che sorgerà in località Pozzo Nuovo. L'inizio dei lavori è previsto per la fine di gennaio, mentre il trasferimento della squadra da Castel Volturno potrebbe avvenire già ad agosto, in vista della prossima stagione. Un passaggio storico per la società partenopea.
Nuovo centro sportivo Napoli, investimento da 20 milioni di euroSecondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, l'investimento complessivo potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Il progetto prevede otto campi, uffici e una foresteria, con la possibilità di ampliare ulteriormente la struttura qualora la superficie a disposizione raggiungesse i 18 ettari. Un'operazione destinata ad accrescere il valore patrimoniale della società azzurra, anche nell'ottica di un'eventuale futura cessione. Il prossimo grande obiettivo di De Laurentiis resta lo stadio di proprietà.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina PodcastCentro Sportivo, Sindaco Qualiano svela tutto: "13+5 ettari, 10 campi, nuova sede e centro medico..." di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Conte: "A Napoli sono stato benissimo e fatto quasi un miracolo! Rifiutai per il dopo-Garcia. Su McTominay..."
Pierpaolo MatroneUfficialeAltro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico
Antonio NotoTuttonapoliManna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio
Davide BarattoTuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta
Pierpaolo MatroneBilancio Napoli 2025-26: utile di 2mln grazie a boom sponsor, Osimhen e contenzioso IMG
Pierpaolo MatroneTuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLa frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com