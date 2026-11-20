Napoli-Torino, sarà ancora contestazione al Maradona? C'è una sensazione forte

Oltre 40mila spettatori attesi al Maradona per Napoli-Torino. Dopo i fischi dell'ultima partita, la tifoseria sembra pronta a tendere la mano alla squadra.

Nonostante i risultati deludenti e il malcontento manifestato nell'ultima partita di campionato, il Napoli potrà ancora contare su una massiccia presenza di pubblico al Maradona. Per la sfida di domani sera contro il Torino non si è ancora registrato il tutto esaurito, ma è stata già superata quota 40mila spettatori. Un dato destinato potenzialmente a crescere nelle ultime ore di vendita dei biglietti. L'interrogativo principale riguarda il clima che si respirerà sugli spalti dopo i fischi di due settimane fa.

Napoli-Torino, la tifoseria pronta a tendere la mano alla squadra

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, buona parte della tifoseria azzurra sembrerebbe intenzionata a mettere da parte i dissapori con i calciatori, al di là della contestazione nei confronti della società. L'obiettivo è garantire il massimo sostegno alla squadra, evitando nuovi battibecchi come quello che ha coinvolto Noa Lang nell'ultimo incontro. Proprio l'olandese potrebbe trovare l'occasione per riconciliarsi con il pubblico attraverso una giocata o un gol.