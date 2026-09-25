Allegri ha ritrovato un totem: la sua reazione al ritorno agli allenamenti
Il ritorno di Scott McTominay a Castel Volturno restituisce il sorriso al Napoli e soprattutto a Massimiliano Allegri. Lo scozzese ha ricominciato il suo percorso di lavoro dopo l'intervento di ablazione effettuato a Manchester: palestra, cyclette e carichi destinati ad aumentare gradualmente nelle prossime settimane. Come racconta la Gazzetta dello Sport, "Allegri ha riabbracciato uno dei suoi totem", uno degli uomini sui quali il tecnico conta maggiormente per rilanciare gli azzurri dopo una partenza complicata. La Gazzetta dello Sport
McTominay punta il Frosinone: manca ancora l'idoneità
Prima di rivederlo in campo resta però un passaggio fondamentale: McTominay deve ottenere nuovamente l'idoneità sportiva, che dovrebbe arrivare a ridosso della partita contro il Frosinone. Il centrocampista era stato costretto a fermarsi per una lieve aritmia benigna, problema già manifestatosi durante un precedente impegno con la Scozia, e d'accordo con il Napoli aveva scelto di sottoporsi subito all'intervento per sfruttare anche la lunga sosta. Se il percorso procederà senza intoppi, l'obiettivo è tornare a disposizione di Allegri proprio alla ripresa del campionato
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