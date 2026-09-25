Tre azzurri non sono in condizione: ecco la mossa di Allegri per rilanciarli

Massimiliano Allegri vuole sfruttare la sosta per recuperare diversi giocatori ancora lontani dalla migliore condizione. Attenzione soprattutto a Neres.

La sosta diventa un'occasione preziosa per Massimiliano Allegri, chiamato a rimettere in condizione alcune pedine importanti prima del prossimo tour de force. Il Napoli deve cambiare passo sia in campionato che in Champions League e, dopo aver ritrovato Scott McTominay a Castel Volturno, il tecnico aspetta risposte anche da chi finora ha dato un contributo limitato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in questi giorni saranno seguiti con particolare attenzione Sam Beukema e Benoit Badiashile, entrambi ancora alla ricerca della migliore condizione.

Due test per rilanciare David Neres

Un lavoro specifico riguarderà soprattutto David Neres, che ha bisogno di accumulare minuti per recuperare brillantezza dopo il lungo periodo complicato. "Il brasiliano ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, ritrovare brillantezza", scrive la Gazzetta. Proprio per questo il Napoli sta cercando di organizzare due amichevoli durante la sosta, che permetterebbero ad Allegri di testare Neres e gli altri giocatori meno utilizzati. L'obiettivo è presentarsi alla ripresa con più alternative e con un brasiliano finalmente vicino alla condizione migliore.