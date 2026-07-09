Allegri non vuole perdere Vergara: si studia adeguamento economico importante

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Il centrocampista gode della piena fiducia del club e di Massimiliano Allegri,

Antonio Vergara è sempre più al centro del progetto del Napoli. Il talento classe 2003 viene considerato una delle colonne del futuro azzurro e la società è pronta a premiarne la crescita con un nuovo accordo, nonostante il recente rinnovo fino al 2030. Secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista gode della piena fiducia del club e di Massimiliano Allegri, che lo considera un elemento importante per il nuovo corso tecnico. "Vergara è considerato una pedina preziosa per il nuovo Napoli di Max Allegri: è stato pure uno dei testimonial della maglia del centenario, segnale chiaro della sua importanza nel gruppo", scrive Repubblica.

Napoli, Vergara al centro del progetto: Repubblica svela il piano per il rinnovo

La volontà del Napoli è quella di blindare ulteriormente il proprio gioiello. Sebbene il contratto sia già di lunga durata, le parti potrebbero presto tornare a sedersi al tavolo per rivedere sia la durata dell'accordo sia l'ingaggio del calciatore. "Vergara ha un contratto lungo (lo ha rinnovato fino al 2030) ma tra le ipotesi c'è un accordo più lungo (adesso le norme attuali prevedono un impegno fino ad otto anni) con ingaggio al livello del valore espresso tra gennaio e marzo", sottolinea il quotidiano Repubblica.