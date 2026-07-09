Alisson esplode con Allegri? C'è un precedente 'brasiliano' che fa ben sperare

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Con Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, Robinho riuscì a esprimersi ad altissimi livelli, firmando 31 reti e diventando l'esterno offensivo più prolifico tra quelli allenati dal tecnico livornese. Un rendimento che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per gli interpreti di quel ruolo nel sistema di gioco di Allegri. Ora il Napoli spera che la storia possa ripetersi con un altro brasiliano.

Dal precedente Robinho alla scommessa Alisson

Alisson alimenta l'entusiasmo e la fiducia dell'ambiente azzurro, con l'auspicio che l'esterno riesca a seguire le orme di Robinho e a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida di Allegri. Il precedente lascia ben sperare: il tecnico ha saputo valorizzare al meglio le qualità offensive del connazionale. Un paragone impegnativo, ma che alimenta le aspettative attorno al nuovo acquisto. A evidenziare questo possibile filo conduttore tra i due brasiliani è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il Napoli si affidi anche ai numeri del passato per immaginare un futuro ricco di soddisfazioni.