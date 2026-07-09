Inchiesta arbitri, spunta anche una gara dell'ultimo campionato: gli aggiornamenti

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Tra le partite finite sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe anche Torino-Inter, terminata 2-2 e disputata nella scorsa stagione

L'inchiesta sulla gestione delle designazioni arbitrali potrebbe presto assumere contorni ancora più ampi. Nella giornata di ieri l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato ascoltato dai magistrati della Procura di Milano, nell'ambito dell'indagine che lo vede coinvolto per l'ipotesi di concorso in frode sportiva. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Rocchi si è presentato davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione e al procuratore aggiunto Paolo Ielo, attuale titolare del fascicolo. Inizialmente l'ex designatore aveva scelto di non comparire, avvalendosi della facoltà di non rispondere, ma nei giorni scorsi avrebbe cambiato strategia difensiva, anche alla luce di un nuovo invito a comparire.

Inchiesta sugli arbitri, Rocchi ascoltato dai magistrati: l'indagine potrebbe allargarsi anche all'Inter

Sempre secondo il quotidiano milanese, tra le partite finite sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe anche Torino-Inter, terminata 2-2 e disputata nella scorsa stagione con i nerazzurri ormai già campioni d'Italia. A dirigere quell'incontro fu Maurizio Mariani, oggi impegnato al Mondiale per Club. L'ipotesi investigativa sarebbe legata ad alcune intercettazioni, che dopo un lungo periodo di stallo sarebbero tornate al centro dell'attenzione degli investigatori. In particolare, gli inquirenti starebbero verificando se la designazione di Mariani sia avvenuta solo dopo il gradimento espresso dall'Inter, circostanza che, se confermata, aprirebbe nuovi scenari nell'indagine.