Svolta Anguissa? Va in ritiro e Allegri ha un'idea sul centrocampo del Napoli

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Frank Anguissa andrò in ritiro con il Napoli a Dimaro dal 17 luglio dopo settimane in cui il suo nome è stato accostato con insistenza al mercato. Il centrocampista camerunese, finito nel mirino di diversi club già al termine della scorsa stagione, resta comunque a disposizione in vista dell'inizio della preparazione estiva. La sua posizione si è rafforzata anche grazie alla decisione della società di esercitare l'opzione per il prolungamento del contratto, che ora avrà scadenza nel 2027, allontanando così le incertezze legate al suo futuro.

Allegri punta sul centrocampo con Anguissa leader

Massimiliano Allegri ritrova così uno dei punti di riferimento della mediana azzurra, convinto delle qualità e dell'importanza di Anguissa all'interno del progetto tecnico. L'allenatore sta già valutando le possibili soluzioni per il centrocampo e prende forma l'idea di un reparto con Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay insieme, un trio che garantirebbe equilibrio, fisicità e qualità nella costruzione del gioco. Il ritiro sarà l'occasione per testare questa soluzione e verificare gli equilibri della squadra, mentre il mercato continuerà a essere monitorato senza che, al momento, cambi i piani sul futuro del centrocampista camerunese. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.