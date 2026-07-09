Domani parte la campagna abbonamenti: ecco i vantaggi

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Dal 3 agosto prenderà invece il via la vendita libera, che proseguirà fino a esaurimento posti

Il claim del Centenario, “Pe’ Cient’Anne”, accompagnerà anche la nuova campagna abbonamenti del Napoli. Il club azzurro ha comunicato tutti i dettagli dell’iniziativa, che partirà domani alle ore 12 con una prima fase riservata ai vecchi abbonati, ai quali sarà garantita una tariffa agevolata. Dal 3 agosto prenderà invece il via la vendita libera, che proseguirà fino a esaurimento posti. Il limite massimo fissato dalla società è di 25mila tessere.

Campagna abbonamenti Napoli, domani si parte

Saranno disponibili due formule: l’abbonamento Italia, valido per 20 partite, cioè le 19 gare interne di campionato più gli ottavi di Coppa Italia, e la formula Full, che comprende 24 incontri, includendo anche le quattro sfide della prima fase di Champions League. Previsti anche vantaggi per i più giovani: sconto medio del 50% per gli Under 14 e del 25% per gli Under 30 nei settori Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida.

L’abbonamento potrà essere acquistato esclusivamente online. I prezzi resteranno invariati rispetto alla stagione 2025-26: per un nuovo abbonamento a tariffa intera, sarà possibile assistere alle gare casalinghe a partire da 14 euro a partita.