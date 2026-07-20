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La Spagna trionfa al Mondiale, Tuttosport: "Giusto così"

La Spagna trionfa al Mondiale, Tuttosport: "Giusto così"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Nel commento si evidenzia come la Spagna abbia confermato quanto di buono mostrato negli ultimi anni

La prima pagina di Tuttosport celebra il trionfo della Spagna al Mondiale 2026 con il titolo "Giusto così". Le Furie Rosse conquistano il secondo titolo iridato della loro storia superando l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Ferran Torres al 106'. Il quotidiano sottolinea la superiorità della nazionale spagnola, capace di imporsi contro un'Argentina rimasta in dieci uomini e mai realmente pericolosa in fase offensiva.

La Spagna è campione del mondo

Nel commento si evidenzia come la Spagna abbia confermato quanto di buono mostrato negli ultimi anni, aggiungendo il Mondiale all'Europeo e consacrandosi come la nazionale di riferimento del calcio internazionale. Per Lionel Messi, invece, il sogno di chiudere la carriera con un altro titolo mondiale sfuma in una finale difficile e con una prestazione opaca.