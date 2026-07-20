Svolta Anguissa: la strategia di Allegri per trattenerlo

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"Allegri, infatti, punta molto sul rilancio del camerunese, finito ai margini del Napoli negli ultimi mesi della scorsa stagione".

Tra gli obiettivi di Massimiliano Allegri in questo avvio di ritiro c'è anche il recupero di Frank Anguissa. La Gazzetta dello Sport racconta come il rapporto tra il tecnico e il centrocampista sia già molto stretto: "Con Anguissa, invece, il dialogo è più continuo, dentro e fuori dal terreno di gioco". Secondo la rosea, l'allenatore ha un piano ben preciso: "Allegri, infatti, punta molto sul rilancio del camerunese, finito ai margini del Napoli negli ultimi mesi della scorsa stagione".

Allegri vuole rilanciare Anguissa

Il quotidiano ripercorre anche le difficoltà vissute dal centrocampista: "Un brutto infortunio lo ha fermato a novembre e Frank non è mai tornato lo stesso", spiegando che il lavoro dello staff non riguarda soltanto il campo. La Gazzetta dello Sport, infatti, sottolinea: "Più che l'aspetto tecnico, Max e lo staff azzurro stanno lavorando sull'aspetto morale", evidenziando come il recupero psicologico sia considerato fondamentale.

Anguissa e il lavoro prezioso di Manna

La sensazione di una separazione sembrava ormai concreta. "Anguissa sembrava nuovamente al passo d'addio, non aveva salutato il popolo napoletano dopo l'ultima di campionato, correndo subito negli spogliatoi", scrive il quotidiano. Ora, però, il clima appare diverso. La rosea evidenzia come "i tifosi gli hanno riservato un calorosissimo applauso all'arrivo a Dimaro", mentre "Max e Manna, invece, stanno provando con il dialogo a fargli ritrovare il sorriso".