Conte, questa la cifra chiesta per allenare la Nazionale

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La distanza economica sarebbe significativa anche rispetto agli altri candidati: "Mancini e Pirlo si accontenterebbero di 2", evidenzia ancora Tuttosport.

Tuttosport fa il punto sulla corsa alla panchina della Nazionale italiana, soffermandosi sulle richieste economiche di Antonio Conte, tra i principali candidati alla successione. Il quotidiano ricorda come la prima scelta della Federazione fosse un'altra: "Il presidente della Federcalcio, non è un segreto, aveva individuato in Roberto Mancini il profilo ideale: questi si è liberato per tempo dai qatarioti dell'Al-Sadd e ha fatto atto di contrizione per quella fuga verso l'Arabia nell'agosto di tre anni fa".

Conte chiede 5,2 milioni per tornare sulla panchina dell'Italia

Secondo Tuttosport, però, il nome di Conte ha preso quota nonostante le difficoltà legate all'ingaggio. "La Lega Serie A ha invece sposato la candidatura di Antonio Conte nonostante questi pretenda un ingaggio oggi fuori budget per la Figc, vale a dire almeno i 5,2 milioni che prendeva quando era stato ct la prima volta", si legge sul quotidiano. La distanza economica sarebbe significativa anche rispetto agli altri candidati: "Mancini e Pirlo si accontenterebbero di 2", evidenzia ancora Tuttosport.