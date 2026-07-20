Buongiorno cambia le strategie del Napoli, Bucchioni: "Chiesto un difensore del Chelsea"
Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Enzo Bucchioni analizza le strategie di mercato del Napoli, spiegando come l'infortunio di Alessandro Buongiorno abbia modificato le priorità della dirigenza. Secondo il giornalista, "il Napoli non voleva fare mosse in attesa del lavoro di Allegri che deve decidere quali giocatori (dei tanti) mettere sul mercato in uscita, ma l'infortunio di Buongiorno, l'ennesimo, ha indotto a una decisione: un centrale serve in fretta".
Bucchioni rivela poi che il direttore sportivo Giovanni Manna si è già attivato per individuare il rinforzo: "Manna sta lavorando su un prestito, ha bussato al Chelsea, ma per ora gli inglesi non mollano il francese Badiashile, 25 anni".
Infine, l'editorialista evidenzia come il mercato azzurro non si fermi alla ricerca del difensore. "Sarà il tema dei prossimi giorni in attesa di Lukaku e De Bruyne: la decisione da prendere sul loro futuro sarà la più difficile delle prossime settimane", conclude Bucchioni
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