Buongiorno cambia le strategie del Napoli, Bucchioni: "Chiesto un difensore del Chelsea"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

vedi letture

Oggi alle 09:50 Rassegna Stampa di Arturo Minervini @ArturoMinervini di Fonti preferite

"Sarà il tema dei prossimi giorni in attesa di Lukaku e De Bruyne: la decisione da prendere sul loro futuro sarà la più difficile delle prossime settimane"