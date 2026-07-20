Lukaku, scenario a sorpresa: non ci sono offerte per Big Rom

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Il Napoli non avrebbe ricevuto offerte concrete per il belga e neppure l'Anderlecht avrebbe presentato una proposta ufficiale

Il Mattino oggi in edicola analizza il futuro di Romelu Lukaku, attualmente in vacanza dopo l'impegno con il Belgio al Mondiale, e lancia un messaggio rassicurante sul suo destino in azzurro. Secondo il quotidiano, non ci sono segnali di una possibile separazione: il centravanti non avrebbe mai chiesto di essere ceduto, mentre dal ritiro della nazionale belga sono arrivate indicazioni positive sulle sue condizioni fisiche. Lo staff medico avrebbe infatti confermato che il giocatore è completamente recuperato e che il problema accusato nei mesi scorsi era legato esclusivamente a un ritardo di condizione, motivo per cui è atteso al massimo della forma nella prossima stagione.

Lukaku, nessuna offerta arrivata al Napoli

Anche sul fronte mercato, al momento, non si registrano sviluppi. Il Napoli non avrebbe ricevuto offerte concrete per il belga e neppure l'Anderlecht, accostato nelle scorse settimane al giocatore, avrebbe presentato una proposta ufficiale. Lo scenario più probabile, dunque, è quello di un ritorno di Big Rom a Castel Volturno per iniziare la preparazione con Massimiliano Allegri e giocarsi il posto da titolare in un ballottaggio che si preannuncia aperto con Rasmus Hojlund.