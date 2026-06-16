Allegri studia due moduli per il Napoli. Ci sono sette insostituibili

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Allegri già lavora per il Napoli del futuro. Studia due moduli e in organico ci sono sette giocatori già insostituibili come Hojlund e McTominay

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe già iniziando a studiare nel dettaglio le possibili soluzioni tattiche del nuovo Napoli, in vista della costruzione della squadra per la prossima stagione. Il tecnico sarebbe orientato a lavorare su due sistemi di gioco principali: il 4-3-3, considerato ideale per valorizzare le qualità sugli esterni della rosa, in attesa anche di eventuali rinforzi dal mercato, e il 3-4-2-1, modulo già utilizzato in alcuni momenti della scorsa stagione dai giocatori a disposizione.

Allegri e il nuovo Napoli: chi sono i suoi insostituibili

L’allenatore, indicato come in procinto di guidare il nuovo ciclo azzurro, avrebbe grande fiducia nel gruppo attuale e l’intenzione di ripartire da un nucleo ben definito di calciatori considerati centrali nel progetto tecnico. Tra questi figurerebbero Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. Su questi elementi Allegri vorrebbe costruire l’ossatura della squadra, puntando su equilibrio tattico e continuità tecnica per affrontare la nuova stagione con maggiore solidità e competitività sia in campionato sia nelle competizioni europee.