Allegri vince e convince, pioggia di 7 dai quotidiani: "Ha rivoluzionato il Napoli"

Massimiliano Allegri promosso dai quotidiani dopo il 3-0 al Frosinone. Il cambio di modulo e l'atteggiamento offensivo convincono: quasi tutti gli assegnano 7.

Il 3-0 al Frosinone vale una promozione praticamente unanime per Massimiliano Allegri. La Gazzetta dello Sport gli assegna 7: "La giacca vola al 90', segno che ci teneva tanto. Ha rivoluzionato il Napoli e forse trovato la chiave per la risalita". Il Mattino si ferma a 6,5, ma sottolinea che "il primo tempo è il migliore del Napoli da quando lui è in panchina", esaltando la ricerca della profondità, le verticalizzazioni e la scelta di utilizzare Lobotka per neutralizzare il gioco avversario. 7 da Repubblica: "Sfrutta la sosta per liberarsi del 4-3-3 e vince la partita a modo suo".

Allegri promosso per il cambio di modulo

Voto 7 anche dal Corriere dello Sport: "Cambia il Napoli con il 3-4-2-1 e il gioco diventa più arioso. Nel finale richiama la squadra all'attenzione e viene premiato dal 3-0". Stessa valutazione da Tuttosport: "Si capisce già nei primi minuti che ha caricato a molla una squadra che non poteva sbagliare ancora". 7 anche dal Corriere della Sera, completando una serie di giudizi che premiano soprattutto la svolta tattica impressa da Allegri dopo la sosta.