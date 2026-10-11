Neres dà segnali incoraggianti, i quotidiani lo premiano: "Con lui è un altro Napoli"
Il ritorno dal primo minuto di David Neres rappresenta un'altra buona notizia per il Napoli dopo il 3-0 al Frosinone. La Gazzetta dello Sport gli assegna 6,5: "Qualche lampo dei suoi ed è già un bel segnale per il futuro. Non ancora devastante, ma di nuovo ispirato e imprevedibile". Il Mattino opta per il 6 e sottolinea soprattutto come, dopo tanti mesi, non possa essere ancora al meglio: "I segnali positivi per Allegri ci sono soprattutto per il modo con cui attacca costantemente la porta". 6,5 da Repubblica: "Non giocava una partita da titolare dal 4 gennaio, con lui l'attacco azzurro cambia volto".
Neres cresce alla distanza: voti tra il 6 e il 6,5
Il Corriere dello Sport assegna 6,5 al brasiliano: "Alza i giri del motore con il passare del tempo: sfiora pure il 3-0 con un'azione personale". Più contenuto Tuttosport, che gli dà 6: "Veloce, ma non sempre lucido". 6,5 anche dal Corriere della Sera, per una prestazione che segna soprattutto un importante passo avanti nel percorso di Neres verso la migliore condizione.
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