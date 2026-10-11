Durante il riscaldamento e al 61' al Maradona è partito un lungo applauso: il motivo

Scott McTominay ritrova il campo al 61' di Napoli-Frosinone. Accoglienza speciale del Maradona per lo scozzese dopo il lungo stop.

Il risultato e la prestazione, ma non solo. La vittoria del Napoli contro il Frosinone consegna a Massimiliano Allegri soprattutto il ritorno di Scott McTominay. Come racconta Il Mattino, al 61' il centrocampista scozzese fa il suo ingresso in campo dopo lo stop e l'intervento per il problema cardiaco. Allegri aveva anticipato alla vigilia la possibilità di concedergli circa mezz'ora e rispetta il programma stabilito.

McTominay, il Maradona lo accoglie con un lungo applauso

Già durante il riscaldamento l'attenzione del pubblico si concentra su McTominay, ma è al momento del cambio che arriva la risposta più significativa. Il Maradona gli dedica un lungo e caloroso applauso, tanto da spingere anche Massimiliano Alvini a girarsi per capire cosa stesse accadendo. Un rientro prezioso per Allegri in vista di un calendario particolarmente intenso: lo scozzese potrà adesso recuperare progressivamente ritmo e condizione, aumentando le alternative a disposizione del Napoli.