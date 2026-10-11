De Bruyne incanta in Napoli-Frosinone, pioggia di 8 in pagella: "Re Kevin edizione spettacolare"
È Kevin De Bruyne il grande protagonista di Napoli-Frosinone secondo i quotidiani in edicola. La Gazzetta dello Sport gli assegna 8: "Per un tempo indossa cappello e bacchetta da prestigiatore. Illumina, segna, trascina: re Kevin edizione spettacolare". Stesso voto per Il Mattino: "Il suo gioco è come una valigia piena di tante cose. Ancora non per tanto tempo, ma basta e avanza. Nella valigia ci trovi quello che serve. Ieri ha creato, rincorso, ispirato, segnato due gol". Repubblica si ferma invece a 7,5: "Dalla doppietta in Nazionale alla prima in Serie A con la maglia azzurra. Realizza al secondo tentativo il rigore, dopo averlo lasciato inspiegabilmente a Hojlund".
De Bruyne, doppietta e prestazione da MVP
Anche il Corriere dello Sport premia De Bruyne con 8: "Una nuova vita da mediano? Non gioca nel suo ruolo, ma l'impegno è commovente. Recuperi, invenzioni e cosa più importante - la doppietta d'autore". Identico voto da Tuttosport: "La stappa su rigore, la chiude su azione. Mvp". 8 anche dal Corriere della Sera, completando una pagella quasi unanime per il centrocampista belga.
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