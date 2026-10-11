Col Frosinone è nato un nuovo Napoli? Il cambio di filosofia ha già tanti indizi

Il 3-0 al Frosinone segna una svolta per il Napoli secondo Tuttosport: squadra più aggressiva e offensiva, trascinata da uno straordinario De Bruyne.

Il Napoli cambia volto e ritrova vittoria e convinzioni nel netto 3-0 contro il Frosinone. Tuttosport evidenzia soprattutto il cambio di filosofia della squadra di Massimiliano Allegri: quella precedentemente "sparagnina e moscia" lascia spazio "ad una formazione aggressiva ed offensiva grazie all'utilizzo di tre attaccanti puri, oltre ad un sontuoso De Bruyne diventato finalmente condottiero e leader di una squadra che ha tutte le carte in regola per vivere ancora una stagione da protagonista". Un segnale importante dopo un avvio di campionato complicato.

Allegri: "De Bruyne straordinario, da play può allungarsi la carriera"

Al termine della partita Allegri esalta soprattutto il belga e l'atteggiamento della squadra: "De Bruyne non si discute. È un giocatore straordinario, e da play potrebbe allungarsi la carriera. Del mio Napoli mi è piaciuta la voglia e l'aggressività che ci abbiamo messo fin dall'inizio". Il tecnico trova però anche qualcosa da correggere: "Invece mi sono piaciute meno alcune scelte tecniche: ci sono state cinque o sei situazioni che sarebbero state da chiudere meglio".