Badiashile, che debutto da titolare! I quotidiani applaudono: "Dalle sue parti non si passa"

Benoit Badiashile promosso dai quotidiani dopo Napoli-Frosinone. Il difensore francese convince alla prima da titolare al Maradona: voti tra il 6 e il 7.

Prima da titolare e giudizi decisamente positivi per Benoit Badiashile dopo Napoli-Frosinone. La Gazzetta dello Sport gli assegna 6,5: "Sfrutta benissimo la prima chance da titolare, cancellando il ricordo dell'incubo di San Siro. Di fisico ma non solo: applausi". Più contenuto Il Mattino con 6: "Qualche proposizione offensiva e qualche intervento giocando d'anticipo. Tanto da fare ma nella realtà poco da penare". 6,5 per Repubblica: "Prima apparizione da titolare e applausi meritati dal Maradona, si fa apprezzare per forza fisica e tempismo nelle chiusure".

Corriere dello Sport esalta Badiashile: voto 7

Il giudizio migliore arriva dal Corriere dello Sport, che premia Badiashile con 7: "Alla prima da titolare: in totale controllo del proprio corpo e dello spazio. Dalle sue parti il Frosinone non passa". Promozione anche da Tuttosport, che assegna 6,5 e sottolinea come il difensore sia "in decisa crescita". 6,5 anche dal Corriere della Sera, a completare una mattinata di pagelle positive per il francese.