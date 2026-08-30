Allegri, che differenza con Conte! Cdm: "Solo serenità, altri parlerebbero di infortuni ereditati"

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Il Corriere del Mezzogiorno mette a confronto lo stile comunicativo di Allegri con quello del predecessore dopo l'avvio di stagione del Napoli.

Sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno è apparso un confronto tra la gestione comunicativa di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri. Nella conferenza stamoa di ieri proiettandosi verso la sfida con l'Arsenal, il tecnico livornese ha ribadito un concetto semplice, che le partite bisogna sempre giocarle e solo dopo si può fare un bilancio. Un messaggio trasmesso però con due note precise scelte per questo avvio di stagione: ottimismo e serenità.

Allegri Napoli, niente allarmismi: lo stile diverso rispetto a Conte

Niente allarmismo e nessuna autocommiserazione, sottolinea Zambardino: "Qualcun altro avrebbe probabilmente parlato degli infortuni in corso o ereditati, come a Beukema e Neres, avrebbe sottolineato che la preparazione della squadra è arretrata e che la ricostruzione del Napoli non è ripresa esattamente da dove l'aveva lasciata Antonio Conte".

Napoli, Allegri stabilizza la squadra: "Positività e razionalità" secondo Zambardino

Il riferimento è anche alla gestione di situazioni delicate come quella di Anguissa, mattone che pareva sul punto di volare via e che Allegri ha invece dovuto stabilizzare. Niente di tutto questo, però, traspare pubblicamente dalle parole del tecnico: solo positività e razionalità, conclude Zambardino nella sua analisi sul Corriere del Mezzogiorno.