Prima pagina Napoli-Como, Gazzetta dello Sport: "Allegri è subito Cesc-test al Maradona"

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La prima pagina della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla vittoria della Juventus a Torino contro il Parma con le reti degli esuberi.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sui gol di Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners che hanno regalato 3 punti non facili alla Juventus contro il Parma nell'anticipo del sabato sera. "Un pieno di Juve" è il titolo della rosea che celebra i giocatori più ai margini del progetto di Spalletti che però hanno regalato la vittoria.

Spazio al Napoli nel taglio alto con il Cesc test per Allegri al Maradona con la super sfida tra Napoli e Como: "Il primo duello tra i due è al Maradona".