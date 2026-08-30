Il mercato "interno" del Napoli: Lucca e Lang come due nuovi acquisti

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Il quotidiano punta su un mercato "interno": i due attaccanti, reduci da una stagione difficile, dovrebbero essere i veri rinforzi per Allegri.

Il quotidiano scommette su due nomi per il Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport ha scritto sulle possibili soluzioni che il club azzurro potrebbe avere in questi ultimi giorni di calciomercato: il tempo stringe e diventa complicato pensare che il direttore sportivo Giovanni Manna possa completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con nuovi arrivi dall'esterno.

Napoli, Lang e Lucca "nuovi acquisti": la scommessa di Allegri

Secondo quanto scrive Tuttosport, Noa Lang e Lorenzo Lucca dovrebbero essere considerati alla stregua dei nuovi acquisti di questa sessione di mercato, dopo una scorsa stagione deludente nella prima parte e vissuta poi in prestito nella seconda. Ma non saranno gli unici a rappresentare un rinforzo per la rosa azzurra in questo finale di sessione.

Napoli, Allegri fa il punto: da Neres a Badiashile, i rientri per completare la rosa

A completare il quadro ci pensa lo stesso Allegri, che ha fatto il punto sui rientri: "Sta tornando Neres, che ha giocato l'ultima partita a gennaio, Beukema è tornato a lavorare con la squadra, mentre Badiashile è indietro e avrà bisogno di un po' di tempo. Lucca, poi, è entrato bene a Genova, si è messo a disposizione ed è un giocatore che ha bisogno di entrare in condizione. In questo momento la forma non è ottimale per nessuno, perciò bisognerà giocare una partita molto intelligente".