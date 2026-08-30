La tecnica usata da Allegri per guadagnare la fiducia del gruppo

vedi letture

Il Mattino svela come Massimiliano Allegri abbia conquistato la fiducia del gruppo programmando gli allenamenti quasi tutti all mattino

Il quotidiano Il Mattino traccia la nuova linea guida tenuta da Massimiliano Allegri, che avrebbe conquistato tutto lo spogliatoio del Napoli. "Altro che sergente maggiore Hartman di nome Conte": questo è quanto si legge sulle pagine del quotidiano campano per quanto riguarda la differenza di gestione del gruppo tra l'attuale tecnico e il suo predecessore.

Allegri Napoli, allenamenti al mattino per lasciare più tempo libero

Viene fatto un esempio chiaro e netto per far comprendere come siano cambiate le cose nella gestione del gruppo con l'arrivo dell'allenatore ex Milan: "Bel tipo, Max. Non c'è che dire. Ha fatto allenamento ogni santo giorno di mattina presto, tranne il giovedì, per far contenta la squadra, che ha avuto il resto della giornata per trascorrere il tempo libero con la famiglia".

Napoli, Allegri sa come gestire i giocatori dopo il biennio Conte

Il quotidiano sottolinea come il tecnico livornese abbia saputo intercettare le esigenze di un gruppo reduce da due stagioni di gestione più rigida. Il Mattino sottolinea infine come Allegri sappia perfettamente come prendere i suoi giocatori, reduci da due anni vissuti con quel "sergente maggiore Hartman" di nome Conte, riuscendo così a instaurare un rapporto diverso e più distensivo con l'intero gruppo squadra.