Lucca incedibile da settimane: la scelta di Allegri già da Ferragosto

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Il Mattino svela il retroscena: l'attaccante è stato tolto dal mercato in uscita ben prima dell'apertura della sessione estiva.

Novità sull'attaccante Lorenzo Lucca, che il Napoli ha tolto ufficialmente dal mercato in uscita. Lorenzo Lucca è incedibile già da due settimane: questo è quanto riporta il quotidiano Il Mattino, che svela la data precisa in cui Allegri ha scelto di riconfermare l'attaccante in rosa, togliendolo di fatto dalle liste dei cedibili già a partire da Ferragosto.

Lucca e Lang, le due scommesse di Allegri per il Napoli

Secondo quanto scrive Il Mattino, Lucca e Lang hanno un conto aperto con l'orgoglio perduto: sono le due grandi scommesse tecniche di Allegri. Ancor prima del mercato, è stato lui a tirarli fuori dalle liste dei cedibili. Per quanto riguarda l'olandese, Lang si è dovuto piegare al fatto che nessuno ha accettato le condizioni fissate dal ds Manna per la sua cessione, restando così a Napoli.

Napoli, Lucca e Lang: 65 milioni da valorizzare in campo

Per l'ex Udinese e per l'olandese, costati in totale 65 milioni di euro la scorsa estate, il tempo della villeggiatura e del "vorrei ma non posso" è ormai finito. Tolta di dosso la maschera delle vittime sacrificali, secondo Il Mattino tocca adesso a Lucca e Lang dimostrare sul campo che la fiducia riposta in loro da Allegri e De Laurentiis è pienamente giustificata.