Prima pagina
Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Allarme Vergara, rinnovo bloccato"
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La trattativa per il prolungamento del contratto del giovane centrocampista avrebbe subito un'improvvisa frenata
La prima pagina del Corriere dello Sport dedica l'apertura al nuovo corso del Milan con la presentazione ufficiale di Ruben Amorim. Il quotidiano titola "Amorim, cominciamo bene", riportando le prime dichiarazioni del tecnico portoghese, che promette un calcio propositivo e vincente: "Milan dominante, lo diverso da Allegri". L'obiettivo dichiarato è riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo attraverso un'identità di gioco ben definita.
Napoli, allarme Vergara: rinnovo ancora fermo
Spazio anche al Napoli con il titolo "Allarme Vergara, rinnovo bloccato". Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa per il prolungamento del contratto del giovane centrocampista avrebbe subito un'improvvisa frenata a causa della mancata intesa sull'ingaggio.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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