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Inchiesta arbitri, Tuttosport: "Altre grane Inter"

Inchiesta arbitri, Tuttosport: "Altre grane Inter"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il quotidiano titola "Lucumí, dispetti Juve-Inter", spiegando come la corsa al centrale del Bologna sia destinata ad animare le prossime settimane

La prima pagina di Tuttosport si concentra sul mercato di Juventus e Inter, con il difensore colombiano Jhon Lucumí al centro di una nuova sfida tra i due club. Il quotidiano titola "Lucumí, dispetti Juve-Inter", spiegando come la corsa al centrale del Bologna sia destinata ad animare le prossime settimane.

Inter, continua il caso arbitrale

Spazio anche all'inchiesta arbitrale che coinvolge il campionato. Tuttosport parla di "altre grane per l'Inter", riferendo che l'indagine sulle presunte interferenze si starebbe ampliando e che tra gli episodi al vaglio ci sarebbe anche l'ultima sfida disputata dai nerazzurri contro il Torino.