Prima pagina
Inchiesta arbitri, Tuttosport: "Altre grane Inter"
TuttoNapoli.net
Il quotidiano titola "Lucumí, dispetti Juve-Inter", spiegando come la corsa al centrale del Bologna sia destinata ad animare le prossime settimane
La prima pagina di Tuttosport si concentra sul mercato di Juventus e Inter, con il difensore colombiano Jhon Lucumí al centro di una nuova sfida tra i due club. Il quotidiano titola "Lucumí, dispetti Juve-Inter", spiegando come la corsa al centrale del Bologna sia destinata ad animare le prossime settimane.
Inter, continua il caso arbitrale
Spazio anche all'inchiesta arbitrale che coinvolge il campionato. Tuttosport parla di "altre grane per l'Inter", riferendo che l'indagine sulle presunte interferenze si starebbe ampliando e che tra gli episodi al vaglio ci sarebbe anche l'ultima sfida disputata dai nerazzurri contro il Torino.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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