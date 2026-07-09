Prima pagina Futuro Italia, Gazzetta dello Sport: "Il sì di Maldini, poi Conte"

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La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata al ventesimo anniversario del trionfo dell'Italia ai Mondiali del 2006. Il titolo d'apertura, "Rifateci sognare", richiama l'impresa di Berlino e lancia un messaggio di fiducia alla Nazionale, impegnata a ritrovare prestigio e competitività dopo anni difficili. L'immagine simbolo è quella di Fabio Cannavaro che solleva la Coppa del Mondo allo Stadio Olimpico di Berlino il 9 luglio 2006, accompagnata dal ricordo della finale vinta ai rigori contro la Francia. Un successo che resta uno dei momenti più iconici della storia del calcio italiano.

Vent'anni dopo Berlino: l'Italia torna a sognare

Nel richiamo in prima pagina, la rosea sottolinea come dalle celebrazioni per quel trionfo possa ripartire una nuova ambizione per il movimento azzurro. Viene evidenziato il ruolo del presidente del CONI Giovanni Malagò, il ritorno di Paolo Maldini in un incarico federale e la figura del commissario tecnico Antonio Conte, indicato come uno degli uomini chiamati a guidare la rinascita del calcio italiano.