Nuova maglia, retroscena sulla foto di Maradona: il ricavato andrà in beneficenza
La foto realizzata con l'intelligenza artificiale dalla SSC Napoli, che ritrae Diego Armando Maradona con la nuova maglia del Centenario, nasconde un retroscena dal forte valore simbolico. A svelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta un dettaglio legato all'accordo per l'utilizzo dell'immagine del Pibe de Oro.
Marodona in posa con la nuova maglia del Napoli: i diritti d'immagine andranno in beneficienza
Secondo il quotidiano, il contratto sottoscritto con l'ex manager di Maradona, Stefano Ceci, prevede che l'intero compenso destinato all'utilizzo dell'immagine dell'ex numero 10 non venga incassato né da manager né dagli eredi del campione argentino. L'intera somma sarà infatti devoluta alla Fondazione Santobono-Pausilipon, sostenendo così l'attività dell'ospedale pediatrico napoletano, punto di riferimento per la cura dei bambini e simbolo della solidarietà cittadina.
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