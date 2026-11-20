Infortunio Meret, stop ancora più lungo! Ecco quando rientrerà

Alex Meret potrebbe tornare a disposizione soltanto a febbraio inoltrato. Per il portiere è il quattordicesimo infortunio da quando veste la maglia del Napoli.

Non c'è pace per Alex Meret. La frattura della quinta vertebra lombare rimediata in allenamento rappresenta l'ennesimo stop della sua esperienza all'ombra del Vesuvio. Il portiere friulano potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri soltanto a febbraio inoltrato, rispettando tutti i tempi necessari per consentire alla vertebra di guarire nel migliore dei modi. Meret si era già fermato in questa stagione per un problema agli adduttori che lo aveva costretto a restare ai box per circa un mese.

Meret, 14 infortuni al Napoli e il futuro torna in discussione

Come evidenzia l'edizione odierna de Il Mattino, quello rimediato in queste ore è addirittura il quattordicesimo infortunio da quando Meret veste la maglia azzurra. Anche nella passata stagione si era fermato in allenamento, riportando a gennaio un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Quando tornerà a disposizione, inoltre, il portiere sarà già libero di accordarsi con un'altra società, considerata la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2027. Resta da capire quanto questo ennesimo stop possa incidere sulle valutazioni del Napoli in merito al suo futuro.