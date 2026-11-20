Non solo Neres, Spinazzola e Favasuli: c'è un altro infortunato che ha bruciato le tappe
Non solo cattive notizie dall'infermeria del Napoli. A fronte del grave infortunio rimediato da Alex Meret, Massimiliano Allegri ritrova tre pedine importanti in vista della sfida di domani sera contro il Torino. Si tratta di Favasuli, David Neres e Leonardo Spinazzola, tutti a disposizione per il match del Maradona. I tre potranno dare il proprio contributo anche a gara in corso e saranno preziosi per le rotazioni nelle due successive trasferte contro Manchester City e Sassuolo.
Napoli, Badiashile brucia le tappe: la strategia sui recuperi
Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, procede spedito anche il recupero di Benoit Badiashile. Lo staff medico avrebbe potuto accelerare il rientro di alcuni infortunati, ma la linea dettata dallo staff tecnico è stata chiara: non correre alcun rischio e aspettare che tutti i calciatori siano al massimo delle proprie possibilità fisiche prima di tornare in campo.
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