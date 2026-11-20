Formazione Napoli, due dubbi per il Torino: le scelte di Allegri

Possibili novità di formazione per il Napoli per la gara di domani sera contro il Torino al Maradona. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli potrebbe proporre due novità dal primo minuto nella gara di domani sera. Sono diversi i ballottaggi in corso.

Napoli Formazione contro il Torino

Leonardo Spinazzola, terzino sinistro, ha recuperato ed è in pole per giocare sull'out mancino al posto di Olivera che ha giocato l'ultimo match contro la Lazio prima della sosta. L'uruguaiano, reduce dagli impegni con l'Uruguay, potrebbe essere dunque affaticato. L'altra sorpresa potrebbe essere rappresentata da Matteo Politano sulla fascia destra. Tra gli indiziati a fargli spazio ci sono Noa Lang e Antonio Vergara. Il ballottaggio a centrocampo è tra Frank Anguissa e Billy Gilmour.