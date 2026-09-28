Prima pagina Totti si racconta al Corriere dello Sport: “Com’ero? Imbarazzante”

. E quando il discorso si sposta sui grandi campioni, Totti riserva parole speciali a Diego Armando Maradona

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 28 settembre, è quasi interamente dedicata a Francesco Totti, protagonista di una lunga intervista esclusiva realizzata da Ivan Zazzaroni in occasione dei suoi 50 anni. L’ex capitano della Roma ripercorre la sua carriera, dai sogni da bambino al rapporto con la città, passando per la famiglia, gli avversari, gli errori e le emozioni vissute in giallorosso. Totti guarda soprattutto agli anni migliori della sua carriera e confessa: «Tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto».

Nel racconto emerge anche il legame speciale con Roma e con i suoi tifosi: «I romanisti mi hanno sempre protetto e continuano a farlo». E quando il discorso si sposta sui grandi campioni, Totti riserva parole speciali a Diego Armando Maradona: «Nessuno come Maradona: è il pallone per il calcio, tutti gli altri sotto».