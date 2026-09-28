Prima pagina

L’Italia si gioca tutto in Turchia, Gazzetta dello Sport: "Brivido calcio"

L’Italia si gioca tutto in Turchia, Gazzetta dello Sport: "Brivido calcio"
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Mancini prepara una vera rivoluzione: dieci cambi nella formazione, con il solo Barella confermato

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 28 settembre, è dedicata alla Nazionale e alla delicatissima trasferta di Bursa contro la Turchia. Il titolo scelto dalla rosea è “Brivido calcio”, a sottolineare l’importanza di una sfida che può pesare sul cammino degli azzurri in Nations League.

Mancini prepara una vera rivoluzione: dieci cambi nella formazione, con il solo Barella confermato. Verranno ridisegnati sia il reparto difensivo sia il centrocampo, mentre resta concreto il rischio retrocessione. Il ct chiede soprattutto una reazione immediata: “Dateci tempo”.