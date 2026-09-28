Prima pagina
L’Italia si gioca tutto in Turchia, Gazzetta dello Sport: "Brivido calcio"
Mancini prepara una vera rivoluzione: dieci cambi nella formazione, con il solo Barella confermato
La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 28 settembre, è dedicata alla Nazionale e alla delicatissima trasferta di Bursa contro la Turchia. Il titolo scelto dalla rosea è “Brivido calcio”, a sottolineare l’importanza di una sfida che può pesare sul cammino degli azzurri in Nations League.
Mancini prepara una vera rivoluzione: dieci cambi nella formazione, con il solo Barella confermato. Verranno ridisegnati sia il reparto difensivo sia il centrocampo, mentre resta concreto il rischio retrocessione. Il ct chiede soprattutto una reazione immediata: “Dateci tempo”.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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