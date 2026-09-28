Non solo Anguissa: l'Inter studia anche Meret come colpo a zero

L'Inter guarda con attenzione in casa Napoli in vista del futuro. Dopo Frank Zambo Anguissa, un altro calciatore azzurro sarebbe finito nel mirino della società nerazzurra: si tratta di Alex Meret, tornato recentemente titolare e legato al club partenopeo fino al 2027. A riferirlo è Tuttosport, che fa il punto sulle strategie dell'Inter per i possibili affari a parametro zero.

Calciomercato Napoli, Meret nel mirino dell'Inter per il 2027

Il quotidiano spiega: "L'Inter, restando a Napoli, mantiene un occhio su Alex Meret. Nel 2025 il portiere - classe '97 - ha rinnovato fino al 2027 e dopo una stagione in panchina, adesso ha ritrovato la maglia da titolare". Tuttosport

Il tema del futuro resta però aperto. Sempre secondo il quotidiano, "la questione rinnovo è sul tavolo", mentre il suo agente Federico Pastorello manterrebbe aperte le diverse possibilità. Molto dipenderà anche dalle valutazioni che l'Inter farà sui propri portieri: attualmente i nerazzurri hanno scelto Josep Martínez, con Ivan Provedel alle sue spalle.