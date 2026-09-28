Non solo Anguissa: l'Inter studia anche Meret come colpo a zero

Non solo Anguissa: l'Inter studia anche Meret come colpo a zeroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:45Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

L'Inter guarda con attenzione in casa Napoli in vista del futuro. Dopo Frank Zambo Anguissa, un altro calciatore azzurro sarebbe finito nel mirino della società nerazzurra: si tratta di Alex Meret, tornato recentemente titolare e legato al club partenopeo fino al 2027. A riferirlo è Tuttosport, che fa il punto sulle strategie dell'Inter per i possibili affari a parametro zero.

Calciomercato Napoli, Meret nel mirino dell'Inter per il 2027

Il quotidiano spiega: "L'Inter, restando a Napoli, mantiene un occhio su Alex Meret. Nel 2025 il portiere - classe '97 - ha rinnovato fino al 2027 e dopo una stagione in panchina, adesso ha ritrovato la maglia da titolare". Tuttosport

Il tema del futuro resta però aperto. Sempre secondo il quotidiano, "la questione rinnovo è sul tavolo", mentre il suo agente Federico Pastorello manterrebbe aperte le diverse possibilità. Molto dipenderà anche dalle valutazioni che l'Inter farà sui propri portieri: attualmente i nerazzurri hanno scelto Josep Martínez, con Ivan Provedel alle sue spalle.