Neres è tornato: sta bene e Allegri aspetta la sua versione migliore

David Neres è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista nel Napoli. Dopo un periodo complicato, condizionato dai problemi fisici, l'esterno brasiliano sembra finalmente aver superato la fase più difficile. Adesso l'obiettivo è ritrovare condizione, ritmo e soprattutto quella capacità di accendere improvvisamente la manovra offensiva azzurra. A fare il punto sul brasiliano è un pezzo della Gazzetta dello Sport: "Neres adesso sta bene, i guai fisici sembrano alle spalle e ora c'è solo da ritrovare la brillantezza, lo spunto nello stretto, il ritmo partita".

Neres ritrova il Napoli: problemi fisici alle spalle, ora deve recuperare brillantezza

Le qualità tecniche non sono certamente scomparse durante la lunga assenza. Neres ha però vissuto mesi complicati, soffrendo la lontananza dal terreno di gioco: "David, in questi mesi, ha sofferto tanto a guardare i compagni da fuori". I primi segnali incoraggianti sono arrivati nella trasferta di Firenze. Nonostante una condizione atletica ancora lontana dal massimo, il brasiliano è riuscito a creare pericoli e ad andare vicino alla rete: "Ha sfiorato il gol, ha messo seriamente in allarme la difesa viola pur essendo ancora in ritardo di condizione".

Il suo recupero rappresenta una risorsa importante per Massimiliano Allegri, che però si aspetta ancora di più dall'esterno. Neres può infatti diventare uno degli uomini capaci di cambiare passo alla fase offensiva azzurra: "Allegri vuole di più, perché Neres può cambiare il volto dell'attacco del Napoli".