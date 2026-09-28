De Laurentiis blinda Allegri: fiducia totale, il 10 ottobre può cambiare il Napoli

Il presidente azzurro avrebbe individuato da tempo nel 10 ottobre una sorta di spartiacque

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis continua a riporre piena fiducia in Massimiliano Allegri. La posizione del tecnico toscano non sarebbe in discussione, nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Allegri, dal canto suo, non appare scoraggiato dalle difficoltà e guarda con fiducia alle prossime settimane. Il rapporto con il presidente resta solido, alimentato da contatti frequenti e da un confronto costante. De Laurentiis sarebbe naturalmente dispiaciuto per i risultati ottenuti finora, ma senza particolare allarmismo.

De Laurentiis continua ad avere fiducia in Allegri

Il presidente azzurro avrebbe individuato da tempo nel 10 ottobre una sorta di spartiacque, il momento dal quale la stagione del Napoli potrebbe imboccare una strada diversa. Forte della fiducia della società, Allegri può quindi continuare a lavorare con serenità, preparando anche quella che potrebbe trasformarsi in una vera e propria mini-rivoluzione sul piano tattico e delle scelte.