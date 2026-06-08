Anguissa, può esserci il colpo di scena sul futuro dopo colloquio con Allegri
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei primi nodi che Massimiliano Allegri dovrà sciogliere riguarda il futuro di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è legato al Napoli da un altro anno di contratto, ma la sua permanenza in azzurro non può ancora essere considerata scontata.
Per questo motivo il nuovo tecnico avrebbe intenzione di confrontarsi direttamente con il giocatore nelle prossime settimane. L'obiettivo è capire motivazioni, prospettive e disponibilità a proseguire l'avventura in azzurro dopo una stagione complicata e condizionata da diversi problemi fisici.
Anguissa-Napoli, può esserci il colpo di scena sul futuro al Napoli
La Rosea sottolinea come il destino del centrocampo passi anche dalla decisione di Anguissa: una sua conferma permetterebbe ad Allegri di ripartire da un blocco consolidato e già collaudato, composto da elementi che il tecnico apprezza particolarmente.
Al momento non risultano ancora contatti concreti tra le parti, ma l'allenatore vorrebbe incontrare il camerunese per valutarne l'umore e le intenzioni. Dal colloquio potrebbe emergere una risposta decisiva per il futuro della mediana azzurra e per le strategie di mercato del Napoli.
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