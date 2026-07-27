Ritiro Napoli a Dimaro, calo di presenze e non solo: i motivi dietro il malumore di ADL e Trentino

Ritiro Napoli a Dimaro, calo di presenze e non solo: i motivi dietro il malumore di ADL e TrentinoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Possibile addio alla Val di Sole per il ritiro del Napoli: Trentino Marketing spinge per proseguire, ma restano dubbi sul futuro.

Il futuro del ritiro estivo del Napoli a Dimaro-Folgarida resta tutto da scrivere. Secondo quanto riferisce La Repubblica, quello appena concluso potrebbe essere stato uno degli ultimi appuntamenti in Val di Sole. Nonostante il grande entusiasmo dei tifosi presenti, il quotidiano evidenzia un progressivo calo delle presenze, con inevitabili ripercussioni anche sull'indotto economico del territorio. Per questo motivo il rinnovo dell'accordo tra il club azzurro e la località trentina non sarebbe affatto scontato.

Ritiro Napoli a Dimaro: Trentino Marketing spinge, ma la decisione è ancora aperta

Sempre secondo La Repubblica, Trentino Marketing continua a sostenere con forza il progetto dei ritiri estivi, ritenuto strategico per il turismo locale. Più prudente, invece, il Comune di Dimaro. Il sindaco Marco Panciera ha spiegato al quotidiano che la scelta finale sarà condivisa: "Sarà alla fine una decisione condivisa tra Napoli, Trentino e Dimaro". Nell'analisi del giornale vengono indicati tra le possibili cause del ridimensionamento del progetto anche una partecipazione sempre più limitata, composta prevalentemente da tifosi residenti nel Nord Italia, mentre l'interesse complessivo attorno al ritiro sembrerebbe in lieve flessione.