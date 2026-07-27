Vittoria per il morale, ma Allegri non ha tratto grandi indicazioni: cosa ci ha detto Napoli-Carrarese

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Il quotidiano analizza il successo sulla Carrarese: segnali positivi dietro, ma i test decisivi arriveranno con il rientro dei big.

La vittoria per 2-0 contro la Carrarese rappresenta un primo passo in avanti per il Napoli di Massimiliano Allegri, ma i giudizi definitivi sono ancora rimandati. È questa l'analisi proposta da La Repubblica, secondo cui il dato più incoraggiante emerso dall'amichevole è stato il ritorno al clean sheet, uno degli obiettivi principali dopo le disattenzioni difensive mostrate nella precedente uscita contro l'Arezzo. "Non subire gol era una delle priorità dopo i momenti di black-out difensivo con l'Arezzo e i passi avanti in questo senso si sono visti", sottolinea il quotidiano.

Napoli-Carrarese per il morale e poco altro

Secondo La Repubblica, le indicazioni raccolte nel finale della sfida hanno un valore relativo, nonostante l'impegno mostrato dalle seconde linee nel tentativo di convincere Allegri. "Per avere le idee più chiare sulla consistenza dell'organico bisognerà aspettare tuttavia i tre test di Castel di Sangro, quando rientreranno i big e inizierà ad affievolirsi l'emergenza", si legge. Nel frattempo, conclude il quotidiano, "la prima vittoria stagionale serve intanto al morale. Il nuovo corso ha bisogno di entusiasmo".