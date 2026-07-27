Due novità tattiche di Allegri: i nuovi ruoli di Vergara e Giovane

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Massimiliano Allegri continua a sfruttare il ritiro per sperimentare nuove soluzioni tattiche in vista della stagione

Massimiliano Allegri continua a sfruttare il ritiro per sperimentare nuove soluzioni tattiche in vista della stagione. Oltre ai risultati delle amichevoli, il tecnico azzurro sta lavorando su alcuni cambi di ruolo che potrebbero rivelarsi preziosi nel corso dell'annata. Secondo quanto evidenzia Il Corriere dello Sport, le indicazioni più interessanti arrivano da due giovani del gruppo: Antonio Vergara e Giovane. Il quotidiano sottolinea che "accanto alla metamorfosi di Vergara in mezzala, Allegri sta insistendo su quella di Giovane in esterno alto", una scelta che conferma la volontà dell'allenatore di ampliare le alternative offensive.

Allegri cambia volto a Giovane e Vergara

Nell'ultima uscita, il brasiliano è stato impiegato per 67 minuti sulla corsia sinistra del tridente offensivo insieme a Hojlund e Politano. Come evidenzia ancora Il Corriere dello Sport, "oltre al gol su rigore è entrato sia nella costruzione del vantaggio di Rasmus sia in altri sviluppi interessanti", offrendo segnali incoraggianti sia in fase di rifinitura che di partecipazione alla manovra.

Giudizio positivo anche per Vergara, protagonista di una prestazione di spessore. Il quotidiano osserva che è stato "l'unico giocatore di movimento a rimanere in campo per 80 minuti e coprotagonista dell'azione dell'1-0"